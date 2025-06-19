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Белый дом: США продолжают общение с Ираном

Ведомости

Контакты между США и Ираном продолжаются, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Могу подтвердить, что переписка продолжается. Как вам известно, мы провели шесть раундов переговоров с ними — как в прямом, так и в непрямом формате», — сказала она.

19 июня агентство Reuters со ссылкой на нескольких дипломатов сообщило, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз общались по телефону с начала ирано-израильского конфликта. Переговоры на этой неделе были самыми содержательными с апреля, отмечается в публикации.

По словам источников издания, глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит удары. По словам источников агентства, Аракчи добавил: если США надавят на союзника, Иран может проявить гибкость в ядерном вопросе. Переговоры, инициированные Вашингтоном, касались идеи создания регионального консорциума для обогащения урана за пределами Ирана.

Комментируя предстоящие переговоры по Ирану в Женеве, Левитт заявила, что у Уиткоффа поездка туда не запланирована.

«В графике поездок господина Уиткоффа я этого не вижу, но, конечно, могу уточнить у него лично», — сказала Левитт.

19 июня МИД Ирана подтвердил переговоры в Женеве 20 июня, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Иран проведет переговоры с главами МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, Британии Дэвидом Лэмми и Германии Йоханнесом Вадефулем. На встрече также будет присутствовать глава евродипломатии Кая Каллас.

Левитт отметила, что президент США Дональд Трамп ожидает, что европейские лидеры на предстоящей встрече в Женеве ясно дадут понять Ирану, что он не может обладать ядерным оружием.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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