Белый дом: США продолжают общение с Ираном

19 июня агентство Reuters со ссылкой на нескольких дипломатов сообщило, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз общались по телефону с начала ирано-израильского конфликта. Переговоры на этой неделе были самыми содержательными с апреля, отмечается в публикации.