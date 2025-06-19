Белый дом: США продолжают общение с Ираном
Контакты между США и Ираном продолжаются, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Могу подтвердить, что переписка продолжается. Как вам известно, мы провели шесть раундов переговоров с ними — как в прямом, так и в непрямом формате», — сказала она.
19 июня агентство Reuters со ссылкой на нескольких дипломатов сообщило, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз общались по телефону с начала ирано-израильского конфликта. Переговоры на этой неделе были самыми содержательными с апреля, отмечается в публикации.
По словам источников издания, глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит удары. По словам источников агентства, Аракчи добавил: если США надавят на союзника, Иран может проявить гибкость в ядерном вопросе. Переговоры, инициированные Вашингтоном, касались идеи создания регионального консорциума для обогащения урана за пределами Ирана.
Комментируя предстоящие переговоры по Ирану в Женеве, Левитт заявила, что у Уиткоффа поездка туда не запланирована.
«В графике поездок господина Уиткоффа я этого не вижу, но, конечно, могу уточнить у него лично», — сказала Левитт.
19 июня МИД Ирана подтвердил переговоры в Женеве 20 июня, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Иран проведет переговоры с главами МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, Британии Дэвидом Лэмми и Германии Йоханнесом Вадефулем. На встрече также будет присутствовать глава евродипломатии Кая Каллас.
Левитт отметила, что президент США Дональд Трамп ожидает, что европейские лидеры на предстоящей встрече в Женеве ясно дадут понять Ирану, что он не может обладать ядерным оружием.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.