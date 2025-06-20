Силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник над регионами России

Больше всего воздушных целей было поражено в Орловской области – 22 единицы. В Курской области российские военные сбили 14 беспилотников, в Белгородской – семь. В Воронежской области было уничтожено пять БПЛА, в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях – по три. Один беспилотник был ликвидирован в Московском регионе.