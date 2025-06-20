Силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник над регионами России
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над восемью регионами России. Атаки были отражены в период с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Больше всего воздушных целей было поражено в Орловской области – 22 единицы. В Курской области российские военные сбили 14 беспилотников, в Белгородской – семь. В Воронежской области было уничтожено пять БПЛА, в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях – по три. Один беспилотник был ликвидирован в Московском регионе.
Мэр Москвы Сергей Собянин утром 20 июня сообщил, что на месте падения обломков сбитого БПЛА работают экстренные службы.
В 01:45 мск 20 июня пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту Калуги («Грабцево»). На протяжении ночи мера также действовала в аэропорту Волгограда («Гумрак»). В 05:26 мск Кореняко проинформировал о ее отмене, но уже в 07:25 мск сообщил, что действие ограничений в волгоградском аэропорту возобновилось.