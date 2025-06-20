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Силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над восемью регионами России. Атаки были отражены в период с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Больше всего воздушных целей было поражено в Орловской области – 22 единицы. В Курской области российские военные сбили 14 беспилотников, в Белгородской – семь. В Воронежской области было уничтожено пять БПЛА, в Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областях – по три. Один беспилотник был ликвидирован в Московском регионе.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 20 июня сообщил, что на месте падения обломков сбитого БПЛА работают экстренные службы.

В 01:45 мск 20 июня пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту Калуги («Грабцево»). На протяжении ночи мера также действовала в аэропорту Волгограда («Гумрак»). В 05:26 мск Кореняко проинформировал о ее отмене, но уже в 07:25 мск сообщил, что действие ограничений в волгоградском аэропорту возобновилось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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