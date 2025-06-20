IRNA: Израиль нанес удары по городу Решт в Иране

Минувшей ночью более 60 израильских истребителей атаковали десятки военных объектов в Иране, включая промышленные предприятия по производству ракет. Пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в ходе операции было использовано около 120 боеприпасов. Пострадала также штаб-квартира организации SPND, занимающейся исследованиями и разработкой иранского ядерного оружия. ЦАХАЛ подчеркнула, что атакованные производства ракет были ключевыми для министерства обороны Ирана.