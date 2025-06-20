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IRNA: Израиль нанес удары по городу Решт в Иране

Ведомости

Израиль нанес удары по окрестностям города Решт на севере Ирана недалеко от побережья Каспийского моря. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Гилян Али Багери.

«Сегодня рано утром территория промышленного парка Сефидруд в Реште подверглась нападению», – заявил он.

По данным издания, в районе промзоны прогремел взрыв. Информация о масштабах ущерба уточняется.

Минувшей ночью более 60 израильских истребителей атаковали десятки военных объектов в Иране, включая промышленные предприятия по производству ракет. Пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в ходе операции было использовано около 120 боеприпасов. Пострадала также штаб-квартира организации SPND, занимающейся исследованиями и разработкой иранского ядерного оружия. ЦАХАЛ подчеркнула, что атакованные производства ракет были ключевыми для министерства обороны Ирана.

Обострение конфликта между странами произошло 13 июня. Тогда сообщалось, что израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных военных. Тегеран же в ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив при помощи ракет и дронов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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