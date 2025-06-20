IRNA: Израиль нанес удары по городу Решт в Иране
Израиль нанес удары по окрестностям города Решт на севере Ирана недалеко от побережья Каспийского моря. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Гилян Али Багери.
«Сегодня рано утром территория промышленного парка Сефидруд в Реште подверглась нападению», – заявил он.
По данным издания, в районе промзоны прогремел взрыв. Информация о масштабах ущерба уточняется.
Минувшей ночью более 60 израильских истребителей атаковали десятки военных объектов в Иране, включая промышленные предприятия по производству ракет. Пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в ходе операции было использовано около 120 боеприпасов. Пострадала также штаб-квартира организации SPND, занимающейся исследованиями и разработкой иранского ядерного оружия. ЦАХАЛ подчеркнула, что атакованные производства ракет были ключевыми для министерства обороны Ирана.
Обострение конфликта между странами произошло 13 июня. Тогда сообщалось, что израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных военных. Тегеран же в ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив при помощи ракет и дронов.