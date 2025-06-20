ЦАХАЛ: более 60 истребителей ударили по Ирану

20 июня Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация продолжит проводить инспекции в Иране в соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), когда позволят условия безопасности. Он также призвал к сдержанности в рамках ирано-израильского конфликта.