ЦАХАЛ: более 60 истребителей ударили по Ирану
Ночью Иран атаковали более 60 израильских истребителей, пострадали десятки военных объектов, в том числе промышленные объекты по производству ракет, сообщила пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ).
Как отмечено в сообщении, поражена также штаб-квартира организации SPND, занимающейся исследованиями и разработкой иранского ядерного оружия. Израиль использовал около 120 боеприпасов. По данным ЦАХАЛ, атакованные производства ракет были ключевыми для минобороны Ирана.
20 июня Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация продолжит проводить инспекции в Иране в соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), когда позволят условия безопасности. Он также призвал к сдержанности в рамках ирано-израильского конфликта.