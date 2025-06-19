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Гросси: МАГАТЭ продолжит проводить инспекции в Иране

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит проводить инспекции в Иране в соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), когда позволят условия безопасности. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

По его словам, инспекторы МАГАТЭ по-прежнему находятся в Иране и готовы к отправке на ядерные объекты, несмотря на то, что численность персонала агентства была сокращена в свете ситуации с безопасностью в исламской республике. Гросси призвал к сдержанности во избежание дальнейшей эскалации. Гендиректор МАГАТЭ также выразил готовность взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий.

«Военная эскалация угрожает жизни людей, увеличивает вероятность радиационного выброса с серьезными последствиями для людей и окружающей среды и задерживает работу по поиску дипломатического решения для долгосрочной гарантии того, что Иран не приобретет ядерное оружие», – подчеркнул Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ готово действовать в рамках своего мандата, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию. Для этого необходим конструктивный диалог.

Конфликта Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день армия обороны Израиля нанесла удар по иранским ядерным объектам и ликвидировала ряд высокопоставленных военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой обстреливал Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Военные действия продолжаются.

16 июня Гросси говорил, что наибольшие повреждения при израильских ударах получил ядерный объект в Натанзе. В МАГАТЭ сообщили, что показатель радиоактивности за пределами объекта находится на нормальном уровне. При этом на его территории наблюдается радиологическое и химическое загрязнение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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