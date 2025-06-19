Гросси: МАГАТЭ продолжит проводить инспекции в Иране

По его словам, инспекторы МАГАТЭ по-прежнему находятся в Иране и готовы к отправке на ядерные объекты, несмотря на то, что численность персонала агентства была сокращена в свете ситуации с безопасностью в исламской республике. Гросси призвал к сдержанности во избежание дальнейшей эскалации. Гендиректор МАГАТЭ также выразил готовность взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий.