Гросси: МАГАТЭ продолжит проводить инспекции в Иране
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит проводить инспекции в Иране в соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), когда позволят условия безопасности. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
По его словам, инспекторы МАГАТЭ по-прежнему находятся в Иране и готовы к отправке на ядерные объекты, несмотря на то, что численность персонала агентства была сокращена в свете ситуации с безопасностью в исламской республике. Гросси призвал к сдержанности во избежание дальнейшей эскалации. Гендиректор МАГАТЭ также выразил готовность взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий.
«Военная эскалация угрожает жизни людей, увеличивает вероятность радиационного выброса с серьезными последствиями для людей и окружающей среды и задерживает работу по поиску дипломатического решения для долгосрочной гарантии того, что Иран не приобретет ядерное оружие», – подчеркнул Гросси.
Он добавил, что МАГАТЭ готово действовать в рамках своего мандата, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию. Для этого необходим конструктивный диалог.
Конфликта Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день армия обороны Израиля нанесла удар по иранским ядерным объектам и ликвидировала ряд высокопоставленных военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой обстреливал Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Военные действия продолжаются.
16 июня Гросси говорил, что наибольшие повреждения при израильских ударах получил ядерный объект в Натанзе. В МАГАТЭ сообщили, что показатель радиоактивности за пределами объекта находится на нормальном уровне. При этом на его территории наблюдается радиологическое и химическое загрязнение.