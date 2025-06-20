WP: власти Ирана предупредили Катар о возможных ударах по американским базам
Представители Ирана уведомили Катар, что целями оружия государства будут базы США в Персидском заливе. Такое сообщение поступило на этой неделе, написала газета The Washington Post со ссылкой на европейского чиновника.
Операция Ирана может начаться, если США будет обстреливать территорию государства. По данным издания, под атаки Ирана также могут попасть посольства США и дипломатические комплексы в регионе. Некоторые сотрудники, по словам источника, уже были эвакуированы из Израиля и Ирака вместе с членами их семей.
На территории Катара находится крупнейшая авиабаза ВВС США в регионе – Аль-Удейд. В передовом командном пункте размещается до 10 000 американских военнослужащих. Кроме того, в основные военные развертывания США в Персидском заливе включена военно-морская деятельность в Бахрейне, где находится штаб-квартира флота США. В ней базируется около 8300 американских моряков.
20 июня газета The New York Times сообщила, что разведка США называет атаку американских снарядов по ядерному объекту в Фордо и убийство Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи условиями для начала разработки ядерной бомбы в Иране. Пока, по данным издания, решение не принято окончательно.