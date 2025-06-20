WP: власти Ирана предупредили Катар о возможных ударах по американским базам

Операция Ирана может начаться, если США будет обстреливать территорию государства. По данным издания, под атаки Ирана также могут попасть посольства США и дипломатические комплексы в регионе. Некоторые сотрудники, по словам источника, уже были эвакуированы из Израиля и Ирака вместе с членами их семей.