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WP: власти Ирана предупредили Катар о возможных ударах по американским базам

Ведомости

Представители Ирана уведомили Катар, что целями оружия государства будут базы США в Персидском заливе. Такое сообщение поступило на этой неделе, написала газета The Washington Post со ссылкой на европейского чиновника.

Операция Ирана может начаться, если США будет обстреливать территорию государства. По данным издания, под атаки Ирана также могут попасть посольства США и дипломатические комплексы в регионе. Некоторые сотрудники, по словам источника, уже были эвакуированы из Израиля и Ирака вместе с членами их семей.

На территории Катара находится крупнейшая авиабаза ВВС США в регионе – Аль-Удейд. В передовом командном пункте размещается до 10 000 американских военнослужащих. Кроме того, в основные военные развертывания США в Персидском заливе включена военно-морская деятельность в Бахрейне, где находится штаб-квартира флота США. В ней базируется около 8300 американских моряков.

20 июня газета The New York Times сообщила, что разведка США называет атаку американских снарядов по ядерному объекту в Фордо и убийство Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи условиями для начала разработки ядерной бомбы в Иране. Пока, по данным издания, решение не принято окончательно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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