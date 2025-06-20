NYT: в разведке США оценили условия для создания Ираном ядерной бомбы
Спецслужбы США считают, что Иран может создать ядерную бомбу, если американские снаряды атакуют ядерный объект в Фордо или Израиль осуществит свои планы по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке. На данный момент решение о создании оружия пока не принято, пишет издание.
По словам источников газеты, разведка США, как и израильские спецслужбы «Моссад», предполагает, что Иран способен создать ядерную бомбу за 15 дней. По другим оценкам американского ведомства, этот срок варьируется от нескольких месяцев до года.
«Давайте будем предельно ясны: у Ирана есть все, что ему нужно для создания ядерного оружия. Все, что им нужно, это решение верховного лидера сделать это, и потребуется пара недель, чтобы завершить производство этого оружия», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
20 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ очень негативно отреагирует на возможное убийство Хаменеи. «Это приведет к возникновению экстремистских настроений внутри Ирана, и те, кто говорит об [убийстве Хаменеи], должны это иметь в виду. Они откроют ящик Пандоры», – подчеркнул он.
19 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал Хаменеи одной из целей операции государства. Израильский министр назвал его «современным Гитлером» и заявил, что верховный лидер должен «заплатить за свои преступления».