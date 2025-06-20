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NYT: в разведке США оценили условия для создания Ираном ядерной бомбы

Ведомости

Спецслужбы США считают, что Иран может создать ядерную бомбу, если американские снаряды атакуют ядерный объект в Фордо или Израиль осуществит свои планы по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке. На данный момент решение о создании оружия пока не принято, пишет издание.

По словам источников газеты, разведка США, как и израильские спецслужбы «Моссад», предполагает, что Иран способен создать ядерную бомбу за 15 дней. По другим оценкам американского ведомства, этот срок варьируется от нескольких месяцев до года.

«Давайте будем предельно ясны: у Ирана есть все, что ему нужно для создания ядерного оружия. Все, что им нужно, это решение верховного лидера сделать это, и потребуется пара недель, чтобы завершить производство этого оружия», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

20 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ очень негативно отреагирует на возможное убийство Хаменеи. «Это приведет к возникновению экстремистских настроений внутри Ирана, и те, кто говорит об [убийстве Хаменеи], должны это иметь в виду. Они откроют ящик Пандоры», – подчеркнул он.

19 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал Хаменеи одной из целей операции государства. Израильский министр назвал его «современным Гитлером» и заявил, что верховный лидер должен «заплатить за свои преступления».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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