NYT: в разведке США оценили условия для создания Ираном ядерной бомбы

«Давайте будем предельно ясны: у Ирана есть все, что ему нужно для создания ядерного оружия. Все, что им нужно, это решение верховного лидера сделать это, и потребуется пара недель, чтобы завершить производство этого оружия», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.