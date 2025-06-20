МИД Ирана: заседание Совбеза ООН созывается по инициативе РФ, Китая и Пакистана

Аракчи также призвал Совет Безопасности ООН к исполнению своей резолюции 487, которая была принята в 1981 г. в ответ на нападение Израиля на ядерные объекты Ирака. Министр подчеркнул, ссылаясь на документ, что любое военное нападение на ядерные объекты считается «нападением на весь режим гарантий МАГАТЭ и, в конечном итоге, нападением на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)».