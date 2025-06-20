МИД Ирана: заседание Совбеза ООН созывается по инициативе РФ, Китая и Пакистана
Посвященное «агрессии Израиля» второе заседание Совета Безопасности ООН состоится 20 июня, оно созывается по запросу России, Китая и Пакистана, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире гостелевидения.
«На прошлой неделе состоялось первое экстренное заседание СБ ООН. Второе заседание Совбеза пройдет по запросу Китая, России и Пакистана», – сказал он (цитата по ТАСС).
Аракчи также призвал Совет Безопасности ООН к исполнению своей резолюции 487, которая была принята в 1981 г. в ответ на нападение Израиля на ядерные объекты Ирака. Министр подчеркнул, ссылаясь на документ, что любое военное нападение на ядерные объекты считается «нападением на весь режим гарантий МАГАТЭ и, в конечном итоге, нападением на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)».
«Если Совет Безопасности не предпримет никаких действий сегодня, он должен объяснить международному сообществу, почему его правовые принципы применяются к такому важному вопросу лишь выборочно», – заявил министр.
Военные действия между Ираном и Израилем продолжаются с 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Иран надеется на активную роль Москвы в СБ ООН в связи с ударами Израиля по иранской территории, заявили 17 июня в силовых структурах республики.