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Песков: Россия будет представлена на саммите G20

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Россия будет представлена на саммите лидеров G20 в Южной Африке и примет в нем активное участие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Мы объявим своевременно об этом», – подчеркнул представитель Кремля.

19 июня посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит G20 в Южно-Африканской республике (ЮАР). Глава государства сам определит уровень российской представленности на форуме. Решение будет принято ближе к датам проведения мероприятия.

В последние несколько лет Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

1 декабря 2024 г. ЮАР приняла от Бразилии председательство в G20 на 12 месяцев. Саммит лидеров стран состоится с 21 по 22 ноября текущего года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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