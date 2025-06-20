Песков: Россия будет представлена на саммите G20
Россия будет представлена на саммите лидеров G20 в Южной Африке и примет в нем активное участие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Мы объявим своевременно об этом», – подчеркнул представитель Кремля.
19 июня посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит G20 в Южно-Африканской республике (ЮАР). Глава государства сам определит уровень российской представленности на форуме. Решение будет принято ближе к датам проведения мероприятия.
В последние несколько лет Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
1 декабря 2024 г. ЮАР приняла от Бразилии председательство в G20 на 12 месяцев. Саммит лидеров стран состоится с 21 по 22 ноября текущего года.