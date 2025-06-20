Песков: Россия будет представлена на саммите G20

19 июня посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит G20 в Южно-Африканской республике (ЮАР). Глава государства сам определит уровень российской представленности на форуме. Решение будет принято ближе к датам проведения мероприятия.