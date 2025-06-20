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КСИР заявил об уничтожении офиса Microsoft при ударе по Израилю

Ведомости

Офис Microsoft уничтожен в результате удара по израильскому городу Беэр-Шева. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

20 июня The Times of Israel со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу (MDA) писала, что в результате атаки по Беэр-Шева пять человек получили легкие ранения. По данным издания, ракета упала рядом с многоквартирными домами, нескольким из них причинен ущерб. В медицинском центре «Сорока» в Беэр-Шеве сообщили о госпитализации семи человек.

В этот же день израильская армия сообщила, что минувшей ночью более 60 израильских истребителей атаковали десятки военных объектов в Иране, включая промышленные предприятия по производству ракет. Пострадала также штаб-квартира организации SPND, которая занимается исследованиями и разработкой иранского ядерного оружия.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Израильские военные нанесли удары по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстреливать еврейское государство ракетами и беспилотниками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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