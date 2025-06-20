КСИР заявил об уничтожении офиса Microsoft при ударе по Израилю
20 июня The Times of Israel со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу (MDA) писала, что в результате атаки по Беэр-Шева пять человек получили легкие ранения. По данным издания, ракета упала рядом с многоквартирными домами, нескольким из них причинен ущерб. В медицинском центре «Сорока» в Беэр-Шеве сообщили о госпитализации семи человек.
В этот же день израильская армия сообщила, что минувшей ночью более 60 израильских истребителей атаковали десятки военных объектов в Иране, включая промышленные предприятия по производству ракет. Пострадала также штаб-квартира организации SPND, которая занимается исследованиями и разработкой иранского ядерного оружия.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Израильские военные нанесли удары по иранским ядерным объектам и ликвидировали ряд высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстреливать еврейское государство ракетами и беспилотниками.