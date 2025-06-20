КСИР заявил об уничтожении офиса Microsoft при ударе по Израилю

20 июня The Times of Israel со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу (MDA) писала, что в результате атаки по Беэр-Шева пять человек получили легкие ранения. По данным издания, ракета упала рядом с многоквартирными домами, нескольким из них причинен ущерб. В медицинском центре «Сорока» в Беэр-Шеве сообщили о госпитализации семи человек.