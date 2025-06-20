Иран запустил ракеты в сторону Израиля
Иран начал ракетную атаку на Израиль, передает агентство Fars. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили пуск ракет.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль», – говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Для перехвата ракет работают защитные системы, граждан на время атаки призвали перейти в укрытие и оставаться там до дальнейшего уведомления, добавили в израильской армии. Сирены звучали в нескольких районах Израиля, говорится в другой публикации ЦАХАЛ. Там отметили, что ВВС еврейского государства сейчас действуют для перехвата и нанесения ударов «там, где это необходимо для устранения угрозы». Военные подчеркнули, что оборона страны «не герметична», поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям.
Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и высокопоставленным военным. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами. 16 июня Fars писало, что Тегеран готов нанести «серьезный удар» по Израилю.