При ударе Ирана по израильской Хайфе тяжело ранены три человека

Агентство Fars сообщило, что Иран начал ракетную атаку на Израиль. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили удары и сообщили, что для перехвата ракет работают защитные системы. Граждан на время атаки призвали перейти в укрытие и оставаться там до дальнейшего уведомления, добавили в израильской армии. Сирены звучали в нескольких районах Израиля, говорится в другой публикации ЦАХАЛ. Там отметили, что ВВС еврейского государства сейчас действуют для перехвата и нанесения ударов «там, где это необходимо для устранения угрозы». Военные подчеркнули, что оборона страны «не герметична», поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям.