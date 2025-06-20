Politico: ЕC пока не будет снижать потолок цен на российскую нефть
Европейский союз на следующей неделе не будет рассматривать планы по введению нового ценового потолка на покупку российской нефти, решение принято из опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть, пишет газета Politico со ссылкой на двух дипломатов.
Ожидалось, что министры иностранных дел стран блока 23 июня рассмотрят инициативу по снижению потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель. Предложение включено в текст 18-го пакета санкций ЕС, представленного в начале июня.
«Идея снижения ценового предела, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и волатильности», – сказал один из дипломатов.
По его словам, на встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Ситуация с ценами на нефть слишком нестабильна, добавил он.
10 июня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила снизить потолок цен на российскую нефть и ввести запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Bloomberg после этого писал, что США сопротивляются планам Евросоюза по снижению предельной цены на российскую нефть. ЕС и Великобритания могли бы ввести ограничения без Вашингтона, но соглашение с участием всех стран G7 было бы более эффективным, заявил один из источников агентства.