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Politico: ЕC пока не будет снижать потолок цен на российскую нефть

Ведомости

Европейский союз на следующей неделе не будет рассматривать планы по введению нового ценового потолка на покупку российской нефти, решение принято из опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть, пишет газета Politico со ссылкой на двух дипломатов.

Ожидалось, что министры иностранных дел стран блока 23 июня рассмотрят инициативу по снижению потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель. Предложение включено в текст 18-го пакета санкций ЕС, представленного в начале июня.

«Идея снижения ценового предела, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и волатильности», – сказал один из дипломатов.

По его словам, на встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Ситуация с ценами на нефть слишком нестабильна, добавил он.

10 июня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила снизить потолок цен на российскую нефть и ввести запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Bloomberg после этого писал, что США сопротивляются планам Евросоюза по снижению предельной цены на российскую нефть. ЕС и Великобритания могли бы ввести ограничения без Вашингтона, но соглашение с участием всех стран G7 было бы более эффективным, заявил один из источников агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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