Bloomberg: США не готовы поддержать ужесточение санкций против России

Газета Politico ранее сообщила, что Европейский союз на следующей неделе не будет рассматривать планы по введению нового ценового потолка на покупку российской нефти. Решение принято из опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть. ЕС отложил обсуждение инициативы на фоне сомнений, что США поддержат более жесткие санкции против Москвы, добавляет Bloomberg. В нескольких странах блока считают, что снижение ценового потолка с $60 до $45 за баррель будет эффективно только при поддержке этой меры Вашингтоном.