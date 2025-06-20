Bloomberg: США не готовы поддержать ужесточение санкций против России
После саммита G7 стало ясно, что США не готовы поддержать ужесточение санкций против России на фоне роста цен на нефть, передает Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц Евросоюза.
Газета Politico ранее сообщила, что Европейский союз на следующей неделе не будет рассматривать планы по введению нового ценового потолка на покупку российской нефти. Решение принято из опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть. ЕС отложил обсуждение инициативы на фоне сомнений, что США поддержат более жесткие санкции против Москвы, добавляет Bloomberg. В нескольких странах блока считают, что снижение ценового потолка с $60 до $45 за баррель будет эффективно только при поддержке этой меры Вашингтоном.
Агентство также напомнило, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе заявила, что предельная цена на нефть выполняет свою функцию. По-видимому, глава ЕК отступила от предложения по новому потолку цен, указывает Bloomberg.
10 июня фон дер Ляйен предложила снизить потолок цен на российскую нефть и ввести запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Bloomberg после этого писал, что США сопротивляются планам Евросоюза по снижению предельной цены на российскую нефть.