Путин пригласил генсека ОПЕК на «Российскую энергетическую неделю»
Президент России Владимир Путин пригласил генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса на «Российскую энергетическую неделю», передает корреспондент «Ведомостей».
На встрече на полях ПМЭФа президент заявил, что Россия готова продолжать сотрудничество с организацией.
«Знаю, что вы пригласили на очередную сессию господина [вице-премьера РФ Александра] Новака в Вену. Мы со своей стороны были бы рады вас видеть на традиционной “Российской энергетической неделе” в Москве», – сказал Путин.
Осенью прошлого года форум собрал свыше 4000 участников и представителей СМИ из более 50 стран. Президент традиционно выступил на пленарном заседании, рассказав тогда о формировании в мире многополярной модели развития, «справедливом энергопереходе» и расчетах за экспорт в национальных валютах.