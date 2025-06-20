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Путин пригласил генсека ОПЕК на «Российскую энергетическую неделю»

Ведомости

Президент России Владимир Путин пригласил генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса на «Российскую энергетическую неделю», передает корреспондент «Ведомостей».

На встрече на полях ПМЭФа президент заявил, что Россия готова продолжать сотрудничество с организацией. 

«Знаю, что вы пригласили на очередную сессию господина [вице-премьера РФ Александра] Новака в Вену. Мы со своей стороны были бы рады вас видеть на традиционной “Российской энергетической неделе” в Москве», – сказал Путин.

Кто слушал выступление Путина на ПМЭФ-2025
Главным событием Петербургского международного экономического форума по традиции стало пленарное заседание, в котором принял участие президент Владимир Путин. Глава государства рассказал о тектонических изменениях в глобальной экономике и роли технологий, а также обозначил задачи для бизнеса. Модератором выступил генеральный директор телеканала ОАЭ Sky News Arabia Надим Котеич. После выступления, продлившегося около часа, российский лидер ответил на вопросы участников ПМЭФ-2025, в том числе о ситуации на Ближнем Востоке и Украине. На сессии также присутствовали президент Индонезии Прабово Субианто и сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа. Кто еще следил за выступлением президента РФ и чем запомнились кулуары форума – в галерее «Ведомостей».
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Главным событием Петербургского международного экономического форума по традиции стало пленарное заседание, в котором принял участие президент Владимир Путин. Глава государства рассказал о тектонических изменениях в глобальной экономике и роли технологий, а также обозначил задачи для бизнеса. Модератором выступил генеральный директор телеканала ОАЭ Sky News Arabia Надим Котеич. После выступления, продлившегося около часа, российский лидер ответил на вопросы участников ПМЭФ-2025, в том числе о ситуации на Ближнем Востоке и Украине. На сессии также присутствовали президент Индонезии Прабово Субианто и сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа. Кто еще следил за выступлением президента РФ и чем запомнились кулуары форума – в галерее «Ведомостей». / Андрей Гордеев / Ведомости

«Российская энергетическая неделя» состоится с 15 по 17 октября в Москве.

Осенью прошлого года форум собрал свыше 4000 участников и представителей СМИ из более 50 стран. Президент традиционно выступил на пленарном заседании, рассказав тогда о формировании в мире многополярной модели развития, «справедливом энергопереходе» и расчетах за экспорт в национальных валютах. 

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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