Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что конфликт на Украине – не его, а начался он из-за просчетов администрации Джо Байдена. Президент США еще в ходе предвыборной кампании обещал быстро урегулировать украинский кризис, однако затем признал, что это оказалось не так просто. Вместе с тем по его инициативе Россия и Украина возобновили прямые переговоры – первые два раунда состоялись в мае и начале июня в Стамбуле, по их итогам стороны договорились провести масштабный обмен пленными. Также Россия передала Украине более 6000 тел погибших украинских солдат в качестве жеста доброй воли.