США по-прежнему считают дипломатию единственным выходом из украинского конфликта
США по-прежнему рассматривают дипломатическое урегулирование как единственный путь к завершению конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь госдепартамента Тэмми Брюс.
«Мы также знаем, что стороны уже встречались напрямую, и, как мне кажется, именно к этому сейчас сводятся высказывания как президента, так и госсекретаря: единственный путь к завершению – это чтобы обе стороны встретились и пришли к какому-то выводу, решению, соглашению», – сказала Брюс журналистам во время пресс-брифинга.
Брюс подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему вовлечен и принимает участие в процессе урегулирования.
«Мы продолжаем надеяться, работать с участниками процесса и следить за тем, как идут переговоры между двумя сторонами. Как и в любом другом процессе, все может измениться в ту или иную сторону», – сказала она.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что конфликт на Украине – не его, а начался он из-за просчетов администрации Джо Байдена. Президент США еще в ходе предвыборной кампании обещал быстро урегулировать украинский кризис, однако затем признал, что это оказалось не так просто. Вместе с тем по его инициативе Россия и Украина возобновили прямые переговоры – первые два раунда состоялись в мае и начале июня в Стамбуле, по их итогам стороны договорились провести масштабный обмен пленными. Также Россия передала Украине более 6000 тел погибших украинских солдат в качестве жеста доброй воли.
19 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация сможет приехать в Стамбул на переговоры с Украиной после 22 июня, точные даты уточняются.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что на третьем раунде планируется обсудить гуманитарные обмены и выполнение прошлых договоренностей. Он напомнил, что Россия предпочитает мирное решение конфликта.