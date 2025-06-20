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США по-прежнему считают дипломатию единственным выходом из украинского конфликта

Ведомости

США по-прежнему рассматривают дипломатическое урегулирование как единственный путь к завершению конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь госдепартамента Тэмми Брюс.

«Мы также знаем, что стороны уже встречались напрямую, и, как мне кажется, именно к этому сейчас сводятся высказывания как президента, так и госсекретаря: единственный путь к завершению – это чтобы обе стороны встретились и пришли к какому-то выводу, решению, соглашению», – сказала Брюс журналистам во время пресс-брифинга.

Брюс подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему вовлечен и принимает участие в процессе урегулирования.

«Мы продолжаем надеяться, работать с участниками процесса и следить за тем, как идут переговоры между двумя сторонами. Как и в любом другом процессе, все может измениться в ту или иную сторону», – сказала она.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что конфликт на Украине – не его, а начался он из-за просчетов администрации Джо Байдена. Президент США еще в ходе предвыборной кампании обещал быстро урегулировать украинский кризис, однако затем признал, что это оказалось не так просто. Вместе с тем по его инициативе Россия и Украина возобновили прямые переговоры – первые два раунда состоялись в мае и начале июня в Стамбуле, по их итогам стороны договорились провести масштабный обмен пленными. Также Россия передала Украине более 6000 тел погибших украинских солдат в качестве жеста доброй воли.

19 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация сможет приехать в Стамбул на переговоры с Украиной после 22 июня, точные даты уточняются.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что на третьем раунде планируется обсудить гуманитарные обмены и выполнение прошлых договоренностей. Он напомнил, что Россия предпочитает мирное решение конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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