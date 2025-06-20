Трамп призвал Грэма аккуратнее подбирать выражения о конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп предупредил о необходимости аккуратнее выбирать выражения на фоне заявлений сенатора Линдси Грэма во время визита на Украину.
«Людям нужно быть очень осторожными в своих высказываниях. Им стоит следить за тем, что они говорят, потому что слова могут навлечь на них большие неприятности», — сказал Трамп журналистам. Так он ответил на вопрос о недавнем визите Грэма в составе делегации на Украину, в ходе которого американские политики призвали украинцев продолжать борьбу.
Трамп также добавил, что касательно процесса урегулирования украинского конфликта есть «небольшой прогресс».
Ранее сенаторы США Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия) во время визита в Киев встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой офиса президента Андреем Ермаком. В ходе встречи они подтвердили намерение продвигать в сенате законопроект о введении 500%-ных вторичных пошлин на энергоносители из России.
Трамп не раз заявлял, что воздерживается от введения новых санкций против России, чтобы не поставить под угрозу мирные переговоры, которые, по его мнению, близки к достижению соглашения.