Трамп призвал Грэма аккуратнее подбирать выражения о конфликте на Украине

«Людям нужно быть очень осторожными в своих высказываниях. Им стоит следить за тем, что они говорят, потому что слова могут навлечь на них большие неприятности», — сказал Трамп журналистам. Так он ответил на вопрос о недавнем визите Грэма в составе делегации на Украину, в ходе которого американские политики призвали украинцев продолжать борьбу.