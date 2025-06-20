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Трамп усомнился в способности Европы помочь Ирану

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа и проводимые ею переговоры в Женеве не помогут в решении ядерной проблемы Ирана.

«Иран не хочет говорить с Европой. Они хотят говорить с нами. Европа здесь не сможет помочь», – заявил Трамп, комментируя переговоры между Ираном и Европой в Женеве.

Трамп подчеркнул, что ему в данный момент будет сложно просить Израиль прекратить авиаудары по Ирану, хотя усилия США решить конфликт дипломатическим путем продолжаются.

«Я думаю, сейчас очень трудно делать такую просьбу, если кто-то побеждает, – объяснил он. – Это немного сложнее, чем если бы кто-то проигрывал. Но мы готовы, хотим и способны. Мы ведем переговоры с Ираном, и посмотрим, что из этого выйдет».

На вопрос, поддержит ли он прекращение огня между Израилем и Ираном, американский президент сказал: «Возможно, в зависимости от обстоятельств».

«Это [конфликт] очень трудно остановить, если подумать. Израиль преуспевает в этой войне, а Иран – не так. Заставить кого-то остановиться в такой ситуации довольно сложно», – добавил он.

Говоря о возможной помощи Израилю в уничтожении подземных ядерных объектов в Иране, Трамп отметил, что, возможно, в этом и не будет необходимости, добавив, что сначала нужно посмотреть, как будут развиваться события.

Трамп заявил, что не хочет обсуждать возможность ввода сухопутных войск в Иран, подчеркнув, что это – последнее, чего бы хотели США. В ответ на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что говорить об этом не собирается, поскольку сухопутные войска – это крайняя мера.

Трамп также подчеркнул, что срок в две недели для принятия решения об участии США в военных действиях против Ирана – это максимум, и он может принять решение раньше.

Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и высокопоставленным военным. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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