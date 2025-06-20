Трамп усомнился в способности Европы помочь Ирану

«Я думаю, сейчас очень трудно делать такую просьбу, если кто-то побеждает, – объяснил он. – Это немного сложнее, чем если бы кто-то проигрывал. Но мы готовы, хотим и способны. Мы ведем переговоры с Ираном, и посмотрим, что из этого выйдет».