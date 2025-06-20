Трамп усомнился в способности Европы помочь Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа и проводимые ею переговоры в Женеве не помогут в решении ядерной проблемы Ирана.
«Иран не хочет говорить с Европой. Они хотят говорить с нами. Европа здесь не сможет помочь», – заявил Трамп, комментируя переговоры между Ираном и Европой в Женеве.
Трамп подчеркнул, что ему в данный момент будет сложно просить Израиль прекратить авиаудары по Ирану, хотя усилия США решить конфликт дипломатическим путем продолжаются.
«Я думаю, сейчас очень трудно делать такую просьбу, если кто-то побеждает, – объяснил он. – Это немного сложнее, чем если бы кто-то проигрывал. Но мы готовы, хотим и способны. Мы ведем переговоры с Ираном, и посмотрим, что из этого выйдет».
На вопрос, поддержит ли он прекращение огня между Израилем и Ираном, американский президент сказал: «Возможно, в зависимости от обстоятельств».
«Это [конфликт] очень трудно остановить, если подумать. Израиль преуспевает в этой войне, а Иран – не так. Заставить кого-то остановиться в такой ситуации довольно сложно», – добавил он.
Говоря о возможной помощи Израилю в уничтожении подземных ядерных объектов в Иране, Трамп отметил, что, возможно, в этом и не будет необходимости, добавив, что сначала нужно посмотреть, как будут развиваться события.
Трамп заявил, что не хочет обсуждать возможность ввода сухопутных войск в Иран, подчеркнув, что это – последнее, чего бы хотели США. В ответ на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что говорить об этом не собирается, поскольку сухопутные войска – это крайняя мера.
Трамп также подчеркнул, что срок в две недели для принятия решения об участии США в военных действиях против Ирана – это максимум, и он может принять решение раньше.
Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и высокопоставленным военным. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.