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Путин призвал Киев признать итоги референдумов в новых регионах РФ

Ведомости

Россия настаивает на признании Киевом результатов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент РФ Владимир Путин телеканалу Sky News Arabia.

Глава государства предупредил, что игнорирование этих результатов «означает возможность возобновления вооруженного конфликта». Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта должно быть основано на обеспечении нейтралитета Украины и прекращении любых шагов по присоединению к иностранным союзам, особенно военным. Путин также заявил, что у Киева не должно быть ядерного оружия.

Он напомнил, что стороны были близки к достижению соглашения в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 г. Президент также выразил надежду, что лидеры Украины будут «руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих лиц».

В конце сентября 2022 г. состоялись референдумы по вопросу присоединения к России новых регионов. По итогам подсчета 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к РФ поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно. 30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении регионов в состав России. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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