Путин призвал Киев признать итоги референдумов в новых регионах РФ

Глава государства предупредил, что игнорирование этих результатов «означает возможность возобновления вооруженного конфликта». Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта должно быть основано на обеспечении нейтралитета Украины и прекращении любых шагов по присоединению к иностранным союзам, особенно военным. Путин также заявил, что у Киева не должно быть ядерного оружия.