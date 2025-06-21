Путин призвал Киев признать итоги референдумов в новых регионах РФ
Россия настаивает на признании Киевом результатов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент РФ Владимир Путин телеканалу Sky News Arabia.
Глава государства предупредил, что игнорирование этих результатов «означает возможность возобновления вооруженного конфликта». Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта должно быть основано на обеспечении нейтралитета Украины и прекращении любых шагов по присоединению к иностранным союзам, особенно военным. Путин также заявил, что у Киева не должно быть ядерного оружия.
Он напомнил, что стороны были близки к достижению соглашения в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 г. Президент также выразил надежду, что лидеры Украины будут «руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих лиц».
В конце сентября 2022 г. состоялись референдумы по вопросу присоединения к России новых регионов. По итогам подсчета 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к РФ поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно. 30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении регионов в состав России. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.