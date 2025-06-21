О чем рассказал Путин в интервью арабскому телеканалу Sky News

О чем рассказал Путин в интервью арабскому телеканалу Sky NewsПрезидент высказался о ситуации на Ближнем Востоке и призвал Киев признать итоги референдумов в четырех регионах
Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу Sky News Arabia, в котором высказался о военном конфликте между Ираном и Израилем и отношениях с Украиной. «Ведомости» собрали главные тезисы из интервью главы государства.
ИРАНСКИЙ ВОПРОС
Москва поддерживает право Ирана использовать ядерную энергию в мирных целях, готова оказать необходимую поддержку в этой области, заявил Путин. Он указал на наличие «деталей» в контексте соглашения по иранской ядерной программе.
Путин напомнил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашло доказательств того, что Тегеран обладает или стремится приобрести ядерное оружие, а Иран принял резолюцию, запрещающую его применение.
Глава государства прокомментировал продолжающийся военный конфликт на Ближнем Востоке: «Гибкость должна быть проявлена в переговорах также Ираном и Израилем. Есть пути и средства для поиска решений этого вопроса».
Москва неоднократно информировала Израиль о том, что Иран не стремится к приобретению ядерного оружия, важно вести диалог для снятия региональных опасений и обеспечения общей безопасности.
РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ
Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах, заявил Путин. По его словам, соседняя страна «заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России».
Украина должна признать итоги референдумов в четырех регионах, которые присоединились к России, убежден президент.
Большинство украинцев заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией, уверен Путин. Москва и Киев были «на грани» подписания соглашения в 2022 г.