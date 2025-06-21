Газета
Телеграм
Главная / Политика /

О чем рассказал Путин в интервью арабскому телеканалу Sky News

Президент высказался о ситуации на Ближнем Востоке и призвал Киев признать итоги референдумов в четырех регионах
Полина Худякова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу Sky News Arabia, в котором высказался о военном конфликте между Ираном и Израилем и отношениях с Украиной. «Ведомости» собрали главные тезисы из интервью главы государства.

ИРАНСКИЙ ВОПРОС 

  • Москва поддерживает право Ирана использовать ядерную энергию в мирных целях, готова оказать необходимую поддержку в этой области, заявил Путин. Он указал на наличие «деталей» в контексте соглашения по иранской ядерной программе.

  • Путин напомнил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашло доказательств того, что Тегеран обладает или стремится приобрести ядерное оружие, а Иран принял резолюцию, запрещающую его применение.

  • Глава государства прокомментировал продолжающийся военный конфликт на Ближнем Востоке: «Гибкость должна быть проявлена ​​в переговорах также Ираном и Израилем. Есть пути и средства для поиска решений этого вопроса».

  • Москва неоднократно информировала Израиль о том, что Иран не стремится к приобретению ядерного оружия, важно вести диалог для снятия региональных опасений и обеспечения общей безопасности.

РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ

  • Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах, заявил Путин. По его словам, соседняя страна «заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России».

  • Украина должна признать итоги референдумов в четырех регионах, которые присоединились к России, убежден президент.

  • Большинство украинцев заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией, уверен Путин. Москва и Киев были «на грани» подписания соглашения в 2022 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных