СМИ: при атаках Израиля по Ирану погибли не менее 430 человек
С начала израильской операции в Иране погибли не менее 430 человек, сообщает иранское информационное агентство Noor News со ссылкой на данные минздрава республики.
В результате атак со стороны Израиля в Иране также пострадали около 3500 человек, передает агентство.
20 июня сообщалось о не менее 2800 пострадавших в результате ударов Израиля. 17 июня стало известно о гибели троих сотрудников гостелерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) при атаке израильских сил на здание организации.
Конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации 13 июня. Израильская армия обстреляла территорию Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и высокопоставленным военным. В ответ Иран начал обстрелы Израиля ракетами и дронами.