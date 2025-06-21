Зеленский призвал союзников выделять 0,25% ВВП на ОПК Украины
Киев стремится к тому, чтобы в следующем году партнеры Украины начали выделять на оборонно-промышленный комплекс республики по 0,25% своего ВВП, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Украина – это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25% ВВП того или иного государства-партнера», – написал он.
Зеленский уточнил, что в этом году Киеву удалось привлечь для поддержки своего ОПК $43 млрд. Ожидается, что летом республика также подпишет договоренности о начале экспорта технологий за границу. Речь идет об открытии производства как в европейских странах, так и в государствах, которые «финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине», пояснил политик. По его словам, Киев будет делиться технологиями и производить в странах-партнерах оружие для собственных и для их нужд: дроны разного типа, ракеты и, «возможно, артиллерию».
Газета The Telegraph 16 июня сообщала, что США прекращают военную помощь Украине. В материале говорится, что у Киева остается три варианта: надеяться на помощь Европы, покупать оружие у Вашингтона на европейские деньги или производить необходимое оружие на украинских заводах на деньги союзников из Европы.