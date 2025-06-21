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Зеленский призвал союзников выделять 0,25% ВВП на ОПК Украины

Ведомости

Киев стремится к тому, чтобы в следующем году партнеры Украины начали выделять на оборонно-промышленный комплекс республики по 0,25% своего ВВП, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украина – это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25% ВВП того или иного государства-партнера», – написал он.

Зеленский уточнил, что в этом году Киеву удалось привлечь для поддержки своего ОПК $43 млрд. Ожидается, что летом республика также подпишет договоренности о начале экспорта технологий за границу. Речь идет об открытии производства как в европейских странах, так и в государствах, которые «финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине», пояснил политик. По его словам, Киев будет делиться технологиями и производить в странах-партнерах оружие для собственных и для их нужд: дроны разного типа, ракеты и, «возможно, артиллерию».

Газета The Telegraph 16 июня сообщала, что США прекращают военную помощь Украине. В материале говорится, что у Киева остается три варианта: надеяться на помощь Европы, покупать оружие у Вашингтона на европейские деньги или производить необходимое оружие на украинских заводах на деньги союзников из Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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