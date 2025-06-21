Зеленский призвал союзников выделять 0,25% ВВП на ОПК Украины

Зеленский уточнил, что в этом году Киеву удалось привлечь для поддержки своего ОПК $43 млрд. Ожидается, что летом республика также подпишет договоренности о начале экспорта технологий за границу. Речь идет об открытии производства как в европейских странах, так и в государствах, которые «финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине», пояснил политик. По его словам, Киев будет делиться технологиями и производить в странах-партнерах оружие для собственных и для их нужд: дроны разного типа, ракеты и, «возможно, артиллерию».