Переговоры Лукашенко и Келлога продлились 6,5 часов
Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и заместителя госсекретаря США Джона Келлога продолжались 6,5 часов, сообщила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт The New York Times. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул первого».
Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая санкционное давление США и ЕС на Белоруссию, эскалацию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также развитие отношений Минска с Россией и Китаем.
Лукашенко провел переговоры с Келлогом в Минске, во Дворце Независимости. По итогам встречи сообщалось, что президент Белоруссии освободил 14 осужденных по просьбе президента США Дональда Трампа.