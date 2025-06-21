Пезешкиан: Иран готов гарантировать мирный характер ядерной программы

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Тегерана гарантировать мирный характер своей ядерной программы, подчеркнув при этом, что Иран не намерен отказываться от нее. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщает агентство Mehr.