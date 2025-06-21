Пезешкиан: Иран готов гарантировать мирный характер ядерной программы
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Тегерана гарантировать мирный характер своей ядерной программы, подчеркнув при этом, что Иран не намерен отказываться от нее. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщает агентство Mehr.
Пезешкиан отметил, что Иран открыт для переговоров и сотрудничества по укреплению доверия в сфере мирной атомной энергетики, но только в рамках законодательства Исламской Республики и норм международного права.
Он также подтвердил, что Тегеран не занимается разработкой ядерного оружия и никогда не стремился к его созданию, одновременно указав, что вопросы национальной обороны страны не являются предметом для обсуждения.
Переговорный процесс по ядерной сделке между Ираном и США столкнулся с осложнениями после отмены встречи 15 июня. Это произошло вследствие израильской военной операции против иранских ядерных и оборонных объектов. Между Израилем и Ираном произошел обмен ударами. Боевые действия продолжаются.