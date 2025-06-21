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Израильские ВВС наносят удары по складам беспилотников в Иране

Ведомости

Израильские военные продолжают наносить удары по иранским военным объектам, связанным с производством и хранением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛ, в настоящее время авиаудары наносятся по хранилищам БПЛА и оружейному объекту, расположенным на юго-западе Ирана в районе Бандар-Аббаса.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам, уничтожил нескольких высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал ракетные и дрон-атаки по территории Израиля.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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