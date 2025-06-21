Израильские ВВС наносят удары по складам беспилотников в Иране
Израильские военные продолжают наносить удары по иранским военным объектам, связанным с производством и хранением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным ЦАХАЛ, в настоящее время авиаудары наносятся по хранилищам БПЛА и оружейному объекту, расположенным на юго-западе Ирана в районе Бандар-Аббаса.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам, уничтожил нескольких высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал ракетные и дрон-атаки по территории Израиля.