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В Иране не зафиксировали утечек радиоактивных материалов после ударов США

Ведомости

Организация по атомной энергии Ирана заявила, что данные радиационной системы и полевые исследования не выявили признаков загрязнения или опасности для жителей районов Фордо, Исфахана и Натанза после авиаударов США.

«Следов заражения не обнаружено. Жителям в окрестностях этих объектов ничего не угрожает. Ситуация с безопасностью стабильна», – сообщили в организации (цитата по Al Jazeera).

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также заявило, что на данный момент не поступало сообщений об увеличении уровня радиации за пределами объектов после ударов США по Фордо, Исфахану и Натанзу.

«После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не было зарегистрировано повышения уровня радиации за пределами объектов», – говорится в сообщении агентства.

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права и добавил, что страна «оставляет за собой право использовать все средства для защиты своего суверенитета, интересов и народа».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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