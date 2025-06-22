В Иране не зафиксировали утечек радиоактивных материалов после ударов США
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что данные радиационной системы и полевые исследования не выявили признаков загрязнения или опасности для жителей районов Фордо, Исфахана и Натанза после авиаударов США.
«Следов заражения не обнаружено. Жителям в окрестностях этих объектов ничего не угрожает. Ситуация с безопасностью стабильна», – сообщили в организации (цитата по Al Jazeera).
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также заявило, что на данный момент не поступало сообщений об увеличении уровня радиации за пределами объектов после ударов США по Фордо, Исфахану и Натанзу.
«После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не было зарегистрировано повышения уровня радиации за пределами объектов», – говорится в сообщении агентства.
В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права и добавил, что страна «оставляет за собой право использовать все средства для защиты своего суверенитета, интересов и народа».