В Иране не зафиксировали утечек радиоактивных материалов после ударов США

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права и добавил, что страна «оставляет за собой право использовать все средства для защиты своего суверенитета, интересов и народа».