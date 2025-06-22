Гутерриш: удары США по Ирану угрожают всему миру
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с американскими ударами по Ирану, назвав произошедшее опасной эскалацией. Он заявил, что подобные действия создают угрозу глобальной безопасности.
Гутерриш подчеркнул необходимость избежать дальнейшего хаоса, указав, что военного решения конфликта не существует. По его словам, единственно возможным выходом остается дипломатический путь, а единственной перспективой – мирное урегулирование.
Генсек ООН предостерег о рисках выхода ситуации из-под контроля, что может привести к катастрофическим последствиям как для гражданского населения, так и для всего региона и международной стабильности в целом.
В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права и добавил, что страна «оставляет за собой право использовать все средства для защиты своего суверенитета, интересов и народа».