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США готовятся к ответному удару со стороны Ирана в течение 48 часов

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному возмездию со стороны Ирана, и ближайшие 48 часов будут особенно напряженными. Об этом сообщает NBC со ссылкой на представителей министерства обороны и высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам официальных лиц, неясно, будет ли ответный удар направлен на зарубежные или внутренние объекты.

NBC добавляет, что два официальных лица ранее заявили, что у Ирана уже есть планы по нанесению ударов по базам и объектам США на Ближнем Востоке в случае необходимости.

Базы и объекты США уже несколько месяцев находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но после того, как 13 июня Израиль начал войну с Ираном, опасения по поводу возможных атак на объекты США со стороны Ирана или его союзников в регионе усилились.

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права и добавил, что страна «оставляет за собой право использовать все средства для защиты своего суверенитета, интересов и народа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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