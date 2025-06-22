КСИР: целями атак Ирана были аэропорт Бен-Гурион и центр биоисследований
Вооруженные силы Ирана сообщили о ракетном ударе по нескольким объектам на территории Израиля, включая аэропорт Бен-Гурион и центр биологических исследований. Это произошло после атак США по ядерным объектам Исламской Республики, пишет Times of Israel.
В заявлении КСИР говорится, что «двадцатая волна операции «Честное обещание – 3» была проведена с использованием комбинации жидкостных и твердотопливных ракет дальнего радиуса действия с мощными боеголовками». Среди целей также названы логистические базы и центры управления.
Ракетные удары затронули жилые районы Тель-Авива, Нес-Ционы и Хайфы.
22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права и добавил, что страна «оставляет за собой право использовать все средства для защиты своего суверенитета, интересов и народа».