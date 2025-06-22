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Песков назвал госпереворот 2014 года причиной кризиса на Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналисту «России 1» Павлу Зарубину призывы «перелистнуть» страницу, связанную с событиями государственного переворота на Украине в 2014 г., заявил, что Россия и президент РФ Владимир Путин не намерены ничего «перелистывать». Представитель Кремля также подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта.

Песков отметил, что 2014 г. стал отправной точкой всей последующей ситуации вокруг Украины, а дальнейшие события явились его прямым следствием.

В ноябре 2022 г. Путин на встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации заявлял, что спецоперация России на Украине не проводилась бы, не случись в 2014 г. госпереворота в этой стране. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г., ей предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. Впоследствии эти территории, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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