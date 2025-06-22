Песков назвал госпереворот 2014 года причиной кризиса на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналисту «России 1» Павлу Зарубину призывы «перелистнуть» страницу, связанную с событиями государственного переворота на Украине в 2014 г., заявил, что Россия и президент РФ Владимир Путин не намерены ничего «перелистывать». Представитель Кремля также подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта.
Песков отметил, что 2014 г. стал отправной точкой всей последующей ситуации вокруг Украины, а дальнейшие события явились его прямым следствием.
В ноябре 2022 г. Путин на встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации заявлял, что спецоперация России на Украине не проводилась бы, не случись в 2014 г. госпереворота в этой стране. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г., ей предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. Впоследствии эти территории, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.