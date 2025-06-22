Al Jazeera: три воронки образовалось после удара США по иранскому объекту в Фордо

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что на Фордо был сброшен «полный комплект бомб». По данным источников телеканала CNN, против Фордо применили 30 000-фунтовую (31,6 т) бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – впервые в боевых условиях.