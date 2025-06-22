Al Jazeera: три воронки образовалось после удара США по иранскому объекту в Фордо
В результате атаки американских бомбардировщиков на территории иранского ядерного объекта в Фордо образовалось три воронки, сообщает Al Jazeera.
На снимках, опубликованных на сайте телекомпании, видны заблокированные входы в туннели объекта. Масштаб разрушений не уточняется.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло, что ему не поступало никаких сообщений об увеличении уровня радиации за пределами объектов после ударов США по Фордо, Исфахану и Натанзу.
В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что на Фордо был сброшен «полный комплект бомб». По данным источников телеканала CNN, против Фордо применили 30 000-фунтовую (31,6 т) бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – впервые в боевых условиях.