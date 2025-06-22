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Al Jazeera: три воронки образовалось после удара США по иранскому объекту в Фордо

Ведомости

В результате атаки американских бомбардировщиков на территории иранского ядерного объекта в Фордо образовалось три воронки, сообщает Al Jazeera.

На снимках, опубликованных на сайте телекомпании, видны заблокированные входы в туннели объекта. Масштаб разрушений не уточняется.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло, что ему не поступало никаких сообщений об увеличении уровня радиации за пределами объектов после ударов США по Фордо, Исфахану и Натанзу.

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что на Фордо был сброшен «полный комплект бомб». По данным источников телеканала CNN, против Фордо применили 30 000-фунтовую (31,6 т) бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – впервые в боевых условиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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