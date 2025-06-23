МИД: отмена решения от 2008 года может стать гарантией невступления Киева в НАТО

МИД: отмена решения от 2008 года может стать гарантией невступления Киева в НАТОГрушко: России нужны железобетонные гарантии невступления Украины в НАТО
Отмена решения бухарестского саммита НАТО от 2008 г. может стать гарантией невступления Украины в НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Мы добиваемся железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО. Среди прочего это подразумевает отмену решения бухарестского саммита альянса о будущем членстве Украины в Североатлантическом блоке», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
На саммите НАТО в 2008 г., который прошел в Бухаресте (Румыния), страны НАТО приветствовали вступление Украины в альянс, не дав при этом плана по вступлению.
16 октября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания».
В июне 2024 г. президент России Владимир Путин указал подтверждение безъядерного статуса Украины и отказ страны от вступления в НАТО как одни из условий для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.