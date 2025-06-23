Парламент Ирана готовит проект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский министр обороны Пит Хегсет объявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана. В этот же день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности выехать в Иран для обеспечения защиты ядерных объектов. Гросси отметил, что эксперты МАГАТЭ находятся в Иране и для обеспечения их работы необходимо прекратить авиаудары. Агентство также подтвердило, что на ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе зафиксированы разрушения, но превышения уровня радиации пока не наблюдается.