Парламент Ирана готовит проект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ
Законопроект, прекращающий сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), готовят в парламенте Исламской Республики. Видеозапись заявления председателя Исламского консультативного совета страны Мохаммада Багера Галибафа приводится в Telegram-канале Fars.
«Мы стремимся принять законопроект, который приостановит сотрудничество Ирана с МАГАТЭ до тех пор, пока мы не получим объективных гарантий профессионального поведения этой международной организации», – заявил Галибаф.
По его словам, весь мир «ясно увидел», что МАГАТЭ не выполнило ни одного из своих обязательств и «превратилось в политический инструмент».
22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский министр обороны Пит Хегсет объявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана. В этот же день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности выехать в Иран для обеспечения защиты ядерных объектов. Гросси отметил, что эксперты МАГАТЭ находятся в Иране и для обеспечения их работы необходимо прекратить авиаудары. Агентство также подтвердило, что на ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе зафиксированы разрушения, но превышения уровня радиации пока не наблюдается.