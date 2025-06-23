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Парламент Ирана готовит проект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

Ведомости

Законопроект, прекращающий сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), готовят в парламенте Исламской Республики. Видеозапись заявления председателя Исламского консультативного совета страны Мохаммада Багера Галибафа приводится в Telegram-канале Fars.

«Мы стремимся принять законопроект, который приостановит сотрудничество Ирана с МАГАТЭ до тех пор, пока мы не получим объективных гарантий профессионального поведения этой международной организации», – заявил Галибаф.

По его словам, весь мир «ясно увидел», что МАГАТЭ не выполнило ни одного из своих обязательств и «превратилось в политический инструмент».

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский министр обороны Пит Хегсет объявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана. В этот же день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности выехать в Иран для обеспечения защиты ядерных объектов. Гросси отметил, что эксперты МАГАТЭ находятся в Иране и для обеспечения их работы необходимо прекратить авиаудары. Агентство также подтвердило, что на ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе зафиксированы разрушения, но превышения уровня радиации пока не наблюдается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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