Глава МАГАТЭ заявил о готовности выехать в Иран
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности выехать в Иран для обеспечения защиты ядерных объектов. Об этом он рассказал в рамках выступления по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН.
«Я готов немедленно отправиться [в Иран] и взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами, чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий», – сказал Гросси (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил, что эксперты МАГАТЭ сейчас находятся в Иране, для обеспечения их работы необходимо прекратить авиаудары. Само агентство уже подтвердило, что на ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе зафиксированы разрушения, однако превышения уровня радиации пока не наблюдается.
20 июня Гросси говорил, что у МАГАТЭ нет никаких указаний на то, что в Иране есть систематическая программа для создания и производства ядерного оружия.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день армия обороны Израиля нанесла удар по иранским ядерным объектам и ликвидировала ряд высокопоставленных военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой он обстреливает Тель-Авив и другие израильские города ракетами и беспилотниками.
22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет объявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана.