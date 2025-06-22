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Глава МАГАТЭ заявил о готовности выехать в Иран

Ведомости

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности выехать в Иран для обеспечения защиты ядерных объектов. Об этом он рассказал в рамках выступления по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН.

«Я готов немедленно отправиться [в Иран] и взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами, чтобы помочь обеспечить защиту ядерных объектов и дальнейшее мирное использование ядерных технологий», – сказал Гросси (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что эксперты МАГАТЭ сейчас находятся в Иране, для обеспечения их работы необходимо прекратить авиаудары. Само агентство уже подтвердило, что на ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе зафиксированы разрушения, однако превышения уровня радиации пока не наблюдается. 

20 июня Гросси говорил, что у МАГАТЭ нет никаких указаний на то, что в Иране есть систематическая программа для создания и производства ядерного оружия.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день армия обороны Израиля нанесла удар по иранским ядерным объектам и ликвидировала ряд высокопоставленных военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой он обстреливает Тель-Авив и другие израильские города ракетами и беспилотниками.

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет объявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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