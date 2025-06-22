Глава МАГАТЭ заявил о готовности выехать в Иран

Он напомнил, что эксперты МАГАТЭ сейчас находятся в Иране, для обеспечения их работы необходимо прекратить авиаудары. Само агентство уже подтвердило, что на ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе зафиксированы разрушения, однако превышения уровня радиации пока не наблюдается.