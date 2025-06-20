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Гросси: отчет МАГАТЭ не является основанием для атак на Иран

Ведомости

Отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не может быть основанием для военных действий против Ирана, этот документ «не новый», заявил в интервью CNN генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Доклад о ядерных проверках в Иране едва ли может быть основанием для каких-либо военных действий. Военные действия – это политическое решение, которое никак не связано с тем, что мы говорим. Кроме того, то, что мы сказали в этом отчете, было в сущности не новым», – сказал он.

Гросси добавил, что сейчас у МАГАТЭ нас нет никаких указаний на то, что в Иране есть систематическая программа для создания и производства ядерного оружия.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день армия обороны Израиля нанесла удар по иранским ядерным объектам и ликвидировала ряд высокопоставленных военных. В частности, при израильской атаке на ядерном объекте в Натанзе была уничтожена надземная часть завода по обогащению урана. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой обстреливал Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 

18 июня Гросси заявил, что МАГАТЭ не видело доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Он пообещал также, что агентство продолжит проводить инспекции в республике в соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), когда позволят условия безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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