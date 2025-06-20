Гросси: отчет МАГАТЭ не является основанием для атак на Иран

«Доклад о ядерных проверках в Иране едва ли может быть основанием для каких-либо военных действий. Военные действия – это политическое решение, которое никак не связано с тем, что мы говорим. Кроме того, то, что мы сказали в этом отчете, было в сущности не новым», – сказал он.