Гросси: отчет МАГАТЭ не является основанием для атак на Иран
Отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не может быть основанием для военных действий против Ирана, этот документ «не новый», заявил в интервью CNN генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
«Доклад о ядерных проверках в Иране едва ли может быть основанием для каких-либо военных действий. Военные действия – это политическое решение, которое никак не связано с тем, что мы говорим. Кроме того, то, что мы сказали в этом отчете, было в сущности не новым», – сказал он.
Гросси добавил, что сейчас у МАГАТЭ нас нет никаких указаний на то, что в Иране есть систематическая программа для создания и производства ядерного оружия.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день армия обороны Израиля нанесла удар по иранским ядерным объектам и ликвидировала ряд высокопоставленных военных. В частности, при израильской атаке на ядерном объекте в Натанзе была уничтожена надземная часть завода по обогащению урана. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой обстреливал Тель-Авив ракетами и беспилотниками.
18 июня Гросси заявил, что МАГАТЭ не видело доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Он пообещал также, что агентство продолжит проводить инспекции в республике в соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), когда позволят условия безопасности.