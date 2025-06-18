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МАГАТЭ не видело доказательств существования иранской программы ядерного оружия

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видело доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в интервью Bloomberg TV.

«Чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели. Но это не значит, что ситуация не вызывает обеспокоенности», – указал Гросси.

По его словам, именно поэтому международное сообщество обеспокоено, и он представил доклад совету управляющих МАГАТЭ. Гросси добавил, что в разговорах с иранскими представителями они всегда напоминали, что создание ядерного оружия несовместимо с исламом. При этом многие высокопоставленные лица говорили, что у Ирана есть все «части пазла».

Обострение конфликта Ирана и Израиля началось 13 июня. Тогда израильские военные ударили по иранским ядерным объектам и ликвидировали несколько высокопоставленных иранских военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой обстреливал Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Военные действия продолжаются.

16 июня Гросси сообщал, что наибольшие повреждения при израильских ударах получил ядерный объект в Натанзе. В МАГАТЭ заявили, что показатель радиоактивности за пределами объекта находится на нормальном уровне. При этом на его территории наблюдается радиологическое и химическое загрязнение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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