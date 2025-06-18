МАГАТЭ не видело доказательств существования иранской программы ядерного оружия

По его словам, именно поэтому международное сообщество обеспокоено, и он представил доклад совету управляющих МАГАТЭ. Гросси добавил, что в разговорах с иранскими представителями они всегда напоминали, что создание ядерного оружия несовместимо с исламом. При этом многие высокопоставленные лица говорили, что у Ирана есть все «части пазла».