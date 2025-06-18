МАГАТЭ не видело доказательств существования иранской программы ядерного оружия
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видело доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в интервью Bloomberg TV.
«Чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели. Но это не значит, что ситуация не вызывает обеспокоенности», – указал Гросси.
По его словам, именно поэтому международное сообщество обеспокоено, и он представил доклад совету управляющих МАГАТЭ. Гросси добавил, что в разговорах с иранскими представителями они всегда напоминали, что создание ядерного оружия несовместимо с исламом. При этом многие высокопоставленные лица говорили, что у Ирана есть все «части пазла».
Обострение конфликта Ирана и Израиля началось 13 июня. Тогда израильские военные ударили по иранским ядерным объектам и ликвидировали несколько высокопоставленных иранских военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой обстреливал Тель-Авив ракетами и беспилотниками. Военные действия продолжаются.
16 июня Гросси сообщал, что наибольшие повреждения при израильских ударах получил ядерный объект в Натанзе. В МАГАТЭ заявили, что показатель радиоактивности за пределами объекта находится на нормальном уровне. При этом на его территории наблюдается радиологическое и химическое загрязнение.