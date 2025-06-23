МИД Японии подтвердило отмену поездки премьера Исибы на саммит НАТО

О том что Исиба планирует отменить поездку на саммит НАТО в Гааге, писал NHK. Отмечалось, что на решение Исибы могло повлиять известие о том, что президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Джэ Мен могут не принять участия в саммите.