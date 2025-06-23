МИД Японии подтвердило отмену поездки премьера Исибы на саммит НАТО
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба не посетит саммит НАТО в Нидерландах. Об этом говорится в сообщении МИД Японии.
«Планировавшийся на 24-26 июня визит премьер-министра Исибы в Гаагу, Нидерланды, для участия в саммите НАТО в связи с рядом обстоятельств отменен», – указано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
На встрече альянса Японию представит министр иностранных дел Такэси Ивая.
О том что Исиба планирует отменить поездку на саммит НАТО в Гааге, писал NHK. Отмечалось, что на решение Исибы могло повлиять известие о том, что президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Джэ Мен могут не принять участия в саммите.
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24–25 июня. Генсекретарь альянса Марк Рютте заявлял, что для реализации планов расширения военных возможностей альянса его членам «нужно значительно повысить свои оборонные расходы». По его словам, на саммите будет обсуждаться предложение увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г.