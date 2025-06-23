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МИД Японии подтвердило отмену поездки премьера Исибы на саммит НАТО

Ведомости

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба не посетит саммит НАТО в Нидерландах. Об этом говорится в сообщении МИД Японии.

«Планировавшийся на 24-26 июня визит премьер-министра Исибы в Гаагу, Нидерланды, для участия в саммите НАТО в связи с рядом обстоятельств отменен», – указано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

На встрече альянса Японию представит министр иностранных дел Такэси Ивая.

О том что Исиба планирует отменить поездку на саммит НАТО в Гааге, писал NHK. Отмечалось, что на решение Исибы могло повлиять известие о том, что президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Джэ Мен могут не принять участия в саммите.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24–25 июня. Генсекретарь альянса Марк Рютте заявлял, что для реализации планов расширения военных возможностей альянса его членам «нужно значительно повысить свои оборонные расходы». По его словам, на саммите будет обсуждаться предложение увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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