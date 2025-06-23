КСИР заявил об атаке ракетами и дронами объектов по всей территории Израиля
В корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили об атаке Израиля с севера на юг девятью ракетами, а также беспилотниками. Об этом сообщили в Telegram-канале формирования.
Уточняется, что удары Ирана поразили Тель-Авив, Хайфу, Ашкелон, Ашдод, Акко, Цфат и другие города Израиля.
Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, совершив удары по ядерным объектам республики, Тегеран начал ответные атаки. 22 июня к вооруженному конфликту подключились США.
Агентство Tasnim сообщало, что начальник штаба вооруженных сил Ирана Сейед Абдолрахим Мусави пообещал, что США будут наказаны за удары по стране и поддержку Израиля.