Начальник штаба ВС Ирана пообещал наказать США за удары по стране
Начальник штаба вооруженных сил Ирана Сейед Абдолрахим Мусави пообещал, что США будут наказаны за удары по стране и поддержку Израиля. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на соответствующее заявление.
Мусави подчеркнул, что США, продолжая оказывать поддержку Израилю, нарушили суверенитет Ирана.
По словам Мусави, «преступная Америка» должна понимать, что ее «незаконнорожденный агрессивный отпрыск [Израиль]» понесет наказание. Кроме того, теперь у «воинов ислама» развязаны руки «для любых действий против интересов и армии США», и в этом вопросе они «никогда не отступят».
США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня. Американский президент Дональд Трамп предупредил о новых атаках в случае, если Тегеран не капитулирует. Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности ООН.
Иранский президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Вашингтон должен получить ответ за удары. Пезешкиан также обвинил США в недобросовестности, потому что в ходе переговоров по ядерной программе они говорили о мирном урегулировании этого вопроса.