Начальник штаба ВС Ирана пообещал наказать США за удары по стране

По словам Мусави, «преступная Америка» должна понимать, что ее «незаконнорожденный агрессивный отпрыск [Израиль]» понесет наказание. Кроме того, теперь у «воинов ислама» развязаны руки «для любых действий против интересов и армии США», и в этом вопросе они «никогда не отступят».