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Президент Ирана пообещал ответить на удары США по ядерным объектам

Ведомости

США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана и должны получить ответ, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Пезешкиан также обвинил США в недобросовестности, потому что в ходе переговоров по ядерной программе они говорили о мирном урегулировании этого вопроса. Он добавил, что Иран не начинал боевые действия и в настоящее время лишь защищается от внешней агрессии США и Израиля. 

«Наша нация никогда не поддастся насилию и, естественно, ответит на агрессию соответствующим образом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных военных. Тегеран в ответ начал обстреливать Тель-Авив при помощи ракет и дронов.

22 июня в конфликт официально вступил Вашингтон. Американские силы при помощи тяжелых бомбардировщиков нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Россия и Китай осудили нападение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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