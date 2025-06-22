Президент Ирана пообещал ответить на удары США по ядерным объектам
США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана и должны получить ответ, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Пезешкиан также обвинил США в недобросовестности, потому что в ходе переговоров по ядерной программе они говорили о мирном урегулировании этого вопроса. Он добавил, что Иран не начинал боевые действия и в настоящее время лишь защищается от внешней агрессии США и Израиля.
«Наша нация никогда не поддастся насилию и, естественно, ответит на агрессию соответствующим образом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных военных. Тегеран в ответ начал обстреливать Тель-Авив при помощи ракет и дронов.
22 июня в конфликт официально вступил Вашингтон. Американские силы при помощи тяжелых бомбардировщиков нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Россия и Китай осудили нападение.