Президент Ирана пообещал ответить на удары США по ядерным объектам

Пезешкиан также обвинил США в недобросовестности, потому что в ходе переговоров по ядерной программе они говорили о мирном урегулировании этого вопроса. Он добавил, что Иран не начинал боевые действия и в настоящее время лишь защищается от внешней агрессии США и Израиля.