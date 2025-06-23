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Песков: помощь России Ирану зависит от того, в чем нуждается Тегеран

Ведомости

Помощь российской стороны Ирану зависит от того, что необходимо Тегерану. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, что Россия готова сделать для Ирана.

«Мы предложили наши посреднические усилия. Это конкретно. Мы заявили о своей позиции – это тоже очень важное проявление <…>, это такой вид поддержки иранской стороны», – отметил Песков.

13 июня произошла эскалация конфликта между Ираном и Израилем. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила нескольких высокопоставленных военных. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Начальник штаба вооруженных сил Ирана Сейед Абдолрахим Мусави предупредил, что США получит ответ за атаки по республике и поддержку Израиля. По его словам, Вашингтон нарушил суверенитет Тегерана, продолжая поддерживать Тель-Авив.

Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности ООН.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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