Песков: помощь России Ирану зависит от того, в чем нуждается Тегеран
Помощь российской стороны Ирану зависит от того, что необходимо Тегерану. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, что Россия готова сделать для Ирана.
«Мы предложили наши посреднические усилия. Это конкретно. Мы заявили о своей позиции – это тоже очень важное проявление <…>, это такой вид поддержки иранской стороны», – отметил Песков.
13 июня произошла эскалация конфликта между Ираном и Израилем. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила нескольких высокопоставленных военных. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Начальник штаба вооруженных сил Ирана Сейед Абдолрахим Мусави предупредил, что США получит ответ за атаки по республике и поддержку Израиля. По его словам, Вашингтон нарушил суверенитет Тегерана, продолжая поддерживать Тель-Авив.
Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности ООН.