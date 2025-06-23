Mehr: в сирийской провинции Хасеке атаковали военную базу США

The New York Times писала, что Тегеран может атаковать базы США на Ближнем Востоке и задействовать своих союзников для ответного удара. Вашингтон содержит военные базы или форпосты в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах. По оценкам NYT, некоторые объекты могут быть атакованы как иранскими ракетами, так и силами иранских «прокси» – хуситами в Йемене или ополченцами в Ираке.