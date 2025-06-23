NYT: Иран может атаковать базы США на Ближнем Востоке
Тегеран может атаковать базы США на Ближнем Востоке и задействовать своих союзников для ответного удара. Об этом пишет The New York Times (NYT).
«Соединенные Штаты содержат военные базы или форпосты в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах. Посольства, дипломатические комплексы и другие интересы США – все это возможные цели», – говорится в материале.
По оценкам NYT, некоторые объекты могут быть атакованы как иранскими ракетами, так и силами иранских «прокси» – хуситами в Йемене или ополченцами в Ираке. Кроме того, иранские силы или союзники Тегерана могут атаковать другие страны.
NYT отмечает, что в 2019 г. хуситы атаковали две нефтяные установки в Саудовской Аравии, а нефтяные танкеры у берегов ОАЭ подверглись атакам за несколько месяцев до этих ударов. Новые нападения на танкеры и коммерческое судоходство «запутают глобальный энергетический транзит и расшатают мировые рынки», предупреждает газета.
В другом своем материале издание пишет, что на военных объектах США на Ближнем Востоке находится более 40 000 действующих военнослужащих и гражданских лиц – они «уже являются потенциальными целями» Ирана.
22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана. Американские силы при помощи тяжелых бомбардировщиков нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. До этого, с 13 июня, Израиль наносил удары по ядерной инфраструктуре Тегерана.
Иранский президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Вашингтон должен получить ответ за удары. Пезешкиан также обвинил США в недобросовестности, потому что в ходе переговоров по ядерной программе они говорили о мирном урегулировании этого вопроса.