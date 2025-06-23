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NYT: Иран может атаковать базы США на Ближнем Востоке

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Тегеран может атаковать базы США на Ближнем Востоке и задействовать своих союзников для ответного удара. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Соединенные Штаты содержат военные базы или форпосты в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах. Посольства, дипломатические комплексы и другие интересы США – все это возможные цели», – говорится в материале.

По оценкам NYT, некоторые объекты могут быть атакованы как иранскими ракетами, так и силами иранских «прокси» – хуситами в Йемене или ополченцами в Ираке. Кроме того, иранские силы или союзники Тегерана могут атаковать другие страны.

NYT отмечает, что в 2019 г. хуситы атаковали две нефтяные установки в Саудовской Аравии, а нефтяные танкеры у берегов ОАЭ подверглись атакам за несколько месяцев до этих ударов. Новые нападения на танкеры и коммерческое судоходство «запутают глобальный энергетический транзит и расшатают мировые рынки», предупреждает газета.

В другом своем материале издание пишет, что на военных объектах США на Ближнем Востоке находится более 40 000 действующих военнослужащих и гражданских лиц – они «уже являются потенциальными целями» Ирана.

22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана. Американские силы при помощи тяжелых бомбардировщиков нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. До этого, с 13 июня, Израиль наносил удары по ядерной инфраструктуре Тегерана.

Иранский президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Вашингтон должен получить ответ за удары. Пезешкиан также обвинил США в недобросовестности, потому что в ходе переговоров по ядерной программе они говорили о мирном урегулировании этого вопроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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