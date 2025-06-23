Арагчи: Россия и Иран проводят консультации о противостоянии общим угрозам

Арагчи заявлял, что встретится с Путиным 23 июня. Axios со ссылкой на источники также писал о возможных переговорах иранского министра с президентом РФ в Москве. Ожидается, что после этого может состояться новая встреча с «евротройкой» – представителями Франции, Германии и Великобритании.