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Арагчи: Россия и Иран проводят консультации о противостоянии общим угрозам

Этой теме будет посвящена встреча иранского министра с президентом РФ в Москве
Инна Шульгина
EPA / TASS
EPA / TASS

Россия и Иран разделяют общие убеждения и проводят тесные консультации для противостояния общим вызовам и угрозам. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании по прибытии в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники», – подчеркнул Арагчи (цитата по ТАСС).

Арагчи назвал атаку США на ядерные объекты Ирана нападением и агрессией. По его мнению, американские удары должны быть «однозначно осуждены». Министр заявил, что Тегеран ценит позицию Москвы, которая 22 июня осудила агрессию Вашингтона «самым решительным образом».

Иранский министр также заявил, что американские удары по ядерным объектам Тегерана поставили про вопрос эффективность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Эти атаки «пошатнули режим нераспространения», и последствия ударов США для международной безопасности будут негативными. Арагчи подчеркнул, что такую обеспокоенность выразили многие государства.

Арагчи заявлял, что встретится с Путиным 23 июня. Axios со ссылкой на источники также писал о возможных переговорах иранского министра с президентом РФ в Москве. Ожидается, что после этого может состояться новая встреча с «евротройкой» – представителями Франции, Германии и Великобритании.

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня, Путин заявлял, что Россия имеет некоторые предложения по урегулированию ирано-израильского конфликта. 14 июня в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский лидер предлагал выступить посредником в конфликте на Ближнем Востоке.

22 июня США нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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