Россия, Китай и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции СБ ООН
Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в организации.
Документом осуждаются американские атаки на ядерные объекты Ирана, указывается на угрозу глобальному миру и безопасности, предлагается гарантировать мирную ядерную программу Ирана в обмен на отмену всех многосторонних и односторонних санкций.
Москва, Пекин и Исламабад призывают к дипломатическому урегулированию и требуют немедленного и безоговорочного прекращения огня. Страны распространили этот проект среди других членов СБ ООН.
22 июня американские силы атаковали три ядерных объекта в Иране. До этого, с 13 июня, Израиль начал наносить авиаудары по территории Ирана, Тегеран в ответ совершает атаки по израильской территории.
Россия и Китай уже публично осудили эскалацию. По заявлению МИД РФ, решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию «суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право». Россия призвала Совет Безопасности ООН отреагировать на ситуацию и «коллективно отвергнуть» действия США и Израиля.