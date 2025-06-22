Россия, Китай и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции СБ ООН

Россия и Китай уже публично осудили эскалацию. По заявлению МИД РФ, решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию «суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право». Россия призвала Совет Безопасности ООН отреагировать на ситуацию и «коллективно отвергнуть» действия США и Израиля.