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Медведев предрек властям Украины расследование в конгрессе США

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что аудит расходования средств, выделенных Киеву предыдущей администрацией США, может привести к расследованию в американском конгрессе.

По его словам, нынешнее руководство Соединенных Штатов, столкнувшись с новыми большими расходами на войну на Ближнем Востоке, вряд ли будет игнорировать масштабные хищения украинскими властями денег, предоставленных при президентстве Джо Байдена.

По словам Медведева, первые данные аудита американской финансовой и военной помощи показали исчезновение около $12 млрд.

«Если США продолжат аудит, то наверняка узнают еще много чего интересного», – пояснил Медведев.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал международных союзников выделять 0,25% ВВП для поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. По его данным, в текущем году Киеву удалось привлечь $43 млрд на эти цели.

Кроме того, украинский лидер анонсировал планы по экспорту технологий за рубеж. Летом ожидается подписание договоренностей о запуске производства украинского оружия в европейских странах и государствах, финансирующих разработку дронов и ракет. По его словам, Киев будет делиться технологиями и производить в странах-партнерах оружие для собственных и для их нужд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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