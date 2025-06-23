Медведев предрек властям Украины расследование в конгрессе США

Кроме того, украинский лидер анонсировал планы по экспорту технологий за рубеж. Летом ожидается подписание договоренностей о запуске производства украинского оружия в европейских странах и государствах, финансирующих разработку дронов и ракет. По его словам, Киев будет делиться технологиями и производить в странах-партнерах оружие для собственных и для их нужд.