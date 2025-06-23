Медведев предрек властям Украины расследование в конгрессе США
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что аудит расходования средств, выделенных Киеву предыдущей администрацией США, может привести к расследованию в американском конгрессе.
По его словам, нынешнее руководство Соединенных Штатов, столкнувшись с новыми большими расходами на войну на Ближнем Востоке, вряд ли будет игнорировать масштабные хищения украинскими властями денег, предоставленных при президентстве Джо Байдена.
По словам Медведева, первые данные аудита американской финансовой и военной помощи показали исчезновение около $12 млрд.
«Если США продолжат аудит, то наверняка узнают еще много чего интересного», – пояснил Медведев.
21 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал международных союзников выделять 0,25% ВВП для поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. По его данным, в текущем году Киеву удалось привлечь $43 млрд на эти цели.
Кроме того, украинский лидер анонсировал планы по экспорту технологий за рубеж. Летом ожидается подписание договоренностей о запуске производства украинского оружия в европейских странах и государствах, финансирующих разработку дронов и ракет. По его словам, Киев будет делиться технологиями и производить в странах-партнерах оружие для собственных и для их нужд.