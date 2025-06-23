CNN: США отслеживают выпущенные по американским военным объектам ракеты из Ирана

До этого один из высокопоставленных представителей США сообщил, что в фокусе внимания находится крупнейшая база США в регионе – Аль-Удейд в Катаре. Президент Дональд Трамп посещал ее в мае, став первым американским лидером, побывавшим там с 2003 г. Это крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке.