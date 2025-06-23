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CNN: США отслеживают выпущенные по американским военным объектам ракеты из Ирана

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США отслеживают несколько ракет, выпущенных из Ирана по американским военным объектам в Катаре и Ираке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

По данным Белого дома, министр обороны США Пит Хегсет и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн находятся в ситуационной комнате, где координируют действия в режиме реального времени для обеспечения безопасности военных объектов и персонала.

До этого один из высокопоставленных представителей США сообщил, что в фокусе внимания находится крупнейшая база США в регионе – Аль-Удейд в Катаре. Президент Дональд Трамп посещал ее в мае, став первым американским лидером, побывавшим там с 2003 г. Это крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке.

Вечером 23 июня стало известно, что Иран атаковал американскую базу в Катаре. По информации источников агентства Tasnim, в Дохе были слышны взрывы.

До этого Fox News сообщал, что Вашингтон считает удар Ирана по Аль-Удейд «практически неизбежным» на фоне обострения конфликта в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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