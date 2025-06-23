CNN: США отслеживают выпущенные по американским военным объектам ракеты из Ирана
США отслеживают несколько ракет, выпущенных из Ирана по американским военным объектам в Катаре и Ираке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.
По данным Белого дома, министр обороны США Пит Хегсет и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн находятся в ситуационной комнате, где координируют действия в режиме реального времени для обеспечения безопасности военных объектов и персонала.
До этого один из высокопоставленных представителей США сообщил, что в фокусе внимания находится крупнейшая база США в регионе – Аль-Удейд в Катаре. Президент Дональд Трамп посещал ее в мае, став первым американским лидером, побывавшим там с 2003 г. Это крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке.
Вечером 23 июня стало известно, что Иран атаковал американскую базу в Катаре. По информации источников агентства Tasnim, в Дохе были слышны взрывы.
До этого Fox News сообщал, что Вашингтон считает удар Ирана по Аль-Удейд «практически неизбежным» на фоне обострения конфликта в регионе.