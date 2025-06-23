Минобороны Катара: в результате иранского удара по базе США никто не пострадал
Никто не погиб и не пострадал после иранской атаки на базу США в Катаре, ПВО перехватило ракеты, сообщает минобороны страны.
«Благодаря милости Аллаха, бдительности вооруженных сил и превентивным мерам в результате инцидента не зафиксировано ни погибших, ни пострадавших», – сказано в сообщении.
Сегодня, 23 июня, Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам в Катаре и Ираке. Основной целью стала авиабаза аль-Удейд в Катаре, где расположен региональный штаб ВВС США. Тегеран назвал эту операцию «Бешарат аль-Фатх» («Весть о победе»). Иранские власти заявили, что это ответ на недавнюю атаку США по своим ядерным объектам.