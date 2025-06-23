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Минобороны Катара: в результате иранского удара по базе США никто не пострадал

Ведомости

Никто не погиб и не пострадал после иранской атаки на базу США в Катаре, ПВО перехватило ракеты, сообщает минобороны страны.

«Благодаря милости Аллаха, бдительности вооруженных сил и превентивным мерам в результате инцидента не зафиксировано ни погибших, ни пострадавших», – сказано в сообщении.

Сегодня, 23 июня, Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам в Катаре и Ираке. Основной целью стала авиабаза аль-Удейд в Катаре, где расположен региональный штаб ВВС США. Тегеран назвал эту операцию «Бешарат аль-Фатх» («Весть о победе»). Иранские власти заявили, что это ответ на недавнюю атаку США по своим ядерным объектам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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