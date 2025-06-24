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В ГД рассмотрят проект о защите клиентов микрофинансовых организаций

Ведомости

Депутаты Госдумы приступят к рассмотрению законопроекта о дополнительной защите прав граждан, пользующихся услугами кредитных и микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы отметил, что, согласно анализу данных Центробанка, в 2024 г. портфель займов в микрофинансовых организациях увеличился на 41%. При этом, взыскивая с клиентов долги, кредиторы допускают нарушения прав граждан, следует из данных ФССП России. Количество доказанных жалоб на действия банков при возврате задолженности в 2023 г. увеличилось на 35,9%, МФО – на 45,4%. Возбуждено почти 8000 административных дел.

Володин напомнил, что прежде был принят федеральный закон, обязывающий коллекторские организации отчитываться о деятельности по взысканию долгов перед ФССП России. Под его действие подпали свыше 500 юрлиц. Новый законопроект предлагает распространить такую норму на кредитные и микрофинансовые организации, которые самостоятельно возвращают просроченные задолженности. Нововведение распространится на 350 банков и более 900 МФО.

В отчете будут установлены такие нормы, как соблюдение прав граждан, частота взаимодействия с должниками и общение с ними в установленное законом время, а также отсутствие психологического давления.

«Это должно защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от неправомерных действий со стороны банков и МФО при возврате задолженности. А также усилить государственный надзор за данными организациями», – уверен спикер Госдумы.

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий право судебных приставов запрашивать у операторов связи информацию для выявления нарушений со стороны коллекторов. Согласно документу, кредитор или его представитель имеют право звонить должнику исключительно с номеров, выделенных на основании договора с сотовым оператором.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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