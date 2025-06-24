В ГД рассмотрят проект о защите клиентов микрофинансовых организаций

Спикер Госдумы отметил, что, согласно анализу данных Центробанка, в 2024 г. портфель займов в микрофинансовых организациях увеличился на 41%. При этом, взыскивая с клиентов долги, кредиторы допускают нарушения прав граждан, следует из данных ФССП России. Количество доказанных жалоб на действия банков при возврате задолженности в 2023 г. увеличилось на 35,9%, МФО – на 45,4%. Возбуждено почти 8000 административных дел.