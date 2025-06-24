В ГД рассмотрят проект о защите клиентов микрофинансовых организаций
Депутаты Госдумы приступят к рассмотрению законопроекта о дополнительной защите прав граждан, пользующихся услугами кредитных и микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы отметил, что, согласно анализу данных Центробанка, в 2024 г. портфель займов в микрофинансовых организациях увеличился на 41%. При этом, взыскивая с клиентов долги, кредиторы допускают нарушения прав граждан, следует из данных ФССП России. Количество доказанных жалоб на действия банков при возврате задолженности в 2023 г. увеличилось на 35,9%, МФО – на 45,4%. Возбуждено почти 8000 административных дел.
Володин напомнил, что прежде был принят федеральный закон, обязывающий коллекторские организации отчитываться о деятельности по взысканию долгов перед ФССП России. Под его действие подпали свыше 500 юрлиц. Новый законопроект предлагает распространить такую норму на кредитные и микрофинансовые организации, которые самостоятельно возвращают просроченные задолженности. Нововведение распространится на 350 банков и более 900 МФО.
В отчете будут установлены такие нормы, как соблюдение прав граждан, частота взаимодействия с должниками и общение с ними в установленное законом время, а также отсутствие психологического давления.
«Это должно защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от неправомерных действий со стороны банков и МФО при возврате задолженности. А также усилить государственный надзор за данными организациями», – уверен спикер Госдумы.
7 июня президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий право судебных приставов запрашивать у операторов связи информацию для выявления нарушений со стороны коллекторов. Согласно документу, кредитор или его представитель имеют право звонить должнику исключительно с номеров, выделенных на основании договора с сотовым оператором.