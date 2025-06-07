Путин подписал закон о защите граждан от нарушений со стороны коллекторов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает право судебных приставов запрашивать у операторов связи информацию для выявления нарушений со стороны коллекторов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был принят депутатами Госдумы 27 мая. Документ устанавливает механизм прямого и оперативного взаимодействия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с операторами мобильной связи и Бюро кредитных историй.
Госдума тогда отмечала, что решение принято с целью максимально оперативно отрабатывать заявления от граждан, чьи права были нарушены коллекторами. По мнению парламентариев, принятие закона должно снизить число нарушений, инициатива также позволит более эффективно защитить должников от неправомерных действий со стороны взыскателей просроченной задолженности.
Кредитору или представителю кредитора, как следует из документа, можно звонить должнику только с номеров, выделенных на основании договора с сотовым оператором. Запрещается также скрывать информацию о номере и адрес электронной почты, с которых поступают звонки и письма.