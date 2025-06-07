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Путин подписал закон о защите граждан от нарушений со стороны коллекторов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает право судебных приставов запрашивать у операторов связи информацию для выявления нарушений со стороны коллекторов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон был принят депутатами Госдумы 27 мая. Документ устанавливает механизм прямого и оперативного взаимодействия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с операторами мобильной связи и Бюро кредитных историй.

Госдума тогда отмечала, что решение принято с целью максимально оперативно отрабатывать заявления от граждан, чьи права были нарушены коллекторами. По мнению парламентариев, принятие закона должно снизить число нарушений, инициатива также позволит более эффективно защитить должников от неправомерных действий со стороны взыскателей просроченной задолженности.

Кредитору или представителю кредитора, как следует из документа, можно звонить должнику только с номеров, выделенных на основании договора с сотовым оператором. Запрещается также скрывать информацию о номере и адрес электронной почты, с которых поступают звонки и письма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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